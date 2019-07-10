Умеров не схвалив свіжий законопроєкт щодо покарання за «російський Крим»



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Ільмі Умеров

У парламенті зареєстрували проєкт закону №10423, в якому запропоновано запровадити кримінальну відповідальність за «умисне невизнання» приналежності Україні анексованого Криму

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що не потрібно запроваджувати кримінальну відповідальність за «невизнання Криму частиною України».

Про це він заявив у ефірі Радіо Крим.Реалії.

«Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалась Росії і ухвалювала подібні рішення. Нехай вона залишається демократичною державою і живе за відповідними правилами і законами. Не треба брати приклад з Росії і намагатися всіх за все покарати. Якийсь простір для людей, які здатні самі ухвалювати рішення, теж треба залишати. Мені здається, що за факт проведення якогось заходу карати в кримінальному порядку не зовсім правильно. За змістом висловлювань, по-моєму, і так досить статей в Кримінальному кодексі, і не треба додатково запроваджувати», – сказав Умеров.

Нагадаємо, напередодні у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону №10423, в якому запропоновано запровадити кримінальну відповідальність за «умисне невизнання» приналежності Україні анексованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Даний законопроект спрямований на розгляд комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов, коментуючи реєстрацію в Раді цього законопроекту, заявив, що документ «спрямований на залякування людей».