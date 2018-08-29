Уряд дозволив татам працювати менше



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Фото з відкритих джерел Чоловіки отримають право на скорочений робочий день для догляду за дітьми

Скорочення тривалості робочого дня для чоловіків, які мають дітей, відбуватиметься за рахунок роботодавця

Кабмін схвалив розроблений Міністерством соцполітики законопроект, який передбачає додаткові гарантії батькам дітей, аби вони могли поєднувати сімейні та трудові обов'язки. Відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду в середу, 29 серпня, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Тепер батько може попросити у роботодавця встановити йому неповний робочий день або скоротити тривалість робочого дня за рахунок роботодавця.

«Мета законопроекту - забезпечити соціальні гарантії всім працівникам без дискримінації за статевою ознакою, щоб батьки могли виконувати свої обов'язки з виховання дітей та догляду за ними», - йдеться в повідомленні.

Документ передбачає внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю та Закону України Про відпустки.