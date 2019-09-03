Уряд оприлюднив постанову за липень про підвищення зарплати педагогам



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Постанову ще 10 липня підписав колишній глава уряду Володимир Гройсман

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, підписану ще експрем'єром Володимиром Гройсманом, про збільшення розмірів оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки починаючи з 2020 року.

Документ доступний на Урядовому порталі.

«Законом «Про освіту» передбачено поетапне (до 2023 року) щорічне збільшення розмірів посадових окладів педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника при цьому встановлюється на 25 відсотків вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії», - йдеться у документі.

Зазначається, що постанова уряду започатковує виконання положень вищезгаданих законів з 2020 року і передбачає таке збільшення оплати праці педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам закладів і установ освіти і науки до 2023 року.

Згідно з документом, найменший розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника з 1 січня 2020 р. становитиме 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2020 р.

З 1 січня 2021 р. — 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 р.;

з 1 січня 2022 р. — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2022 р.;

з 1 січня 2023 р. — 4 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2023 року.

Водночас зазначається що відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” посадові оклади наукових працівників встановлюються виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника, встановленого на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні.

«Зважаючи на фінансові можливості держави, такі розміри оплати праці нереально установити одночасно і протягом одного фінансового року», - йдеться у документі.