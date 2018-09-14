Уряд презентував основні показники бюджету-2019



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У проекті бюджету передбачено, що у 2019 році економіка України зросте на 3%

Кабінет міністрів України презентував проект закону про державний бюджет України на 2019 рік і відправив його на розгляд до Верховної Ради.

Відповідна презентація відбулась на спеціальному засіданні уряду 14 вересня.

Зокрема, як зазначається, відповідно до законопроекту доходи бюджету складуть 1,29 трильйонів гривень. За словами прем’єр-міністра України, за рік обсяг бюджетних доходів зросте на 130 мільярдів гривень.

У проекті бюджету передбачено, що у 2019 році економіка України зросте на 3%.

«А тепер розкажу це у цифрах: протягом 2018 та 2019 років українська економіка створить на 1 трильйон гривень більше продукції», — заявив Гройсман.

У проекті держбюджету передбачено видатки на оборону у розмірі 209,5 мільярдів гривень. Як зазначалось, відповідно до закону «Про національну безпеку», обсяги фінансування оборонного сектору мають складати щонайменше 5% від ВВП країни на рік.

На освіту передбачено 242,1 мільярди гривень, зокрема 1 мільярд — на реформу нової української школи.

На систему охорони здоров’я у ряд заклав у бюджеті 92,3 мільярди гривень (на 9,5 мільярдів більше, ніж попереднього року).

Уряд планує, що наступного року кількість громадян, що уклали угоди з сімейним лікарем складе 20 млн.

Бюджетом передбачено запровадження програми дотацій сільськогосподарським підприємствам. Зокрема, 1,38 млрд гривень передбачено на компенсацію сільськогосподарської техніки. Загалом на підтримку агропромислового комплексу спрямують 6,9 мільярдів гривень бюджетних коштів.

Також у проекті держбюджету передбачено збільшення бюджетів місцевих бюджетів на 41,4 мільярди гривень.

Мінімальна зарплата з першого січня 2019 року зросте до 4175 гривень на місяць.

Соціальні видатки бюджету мають скласти 301,8 мільярди гривень. Зокрема передбачено фінансування програми Пакунок малюка, вартість якого складе 5 000 гривень.

На фінансування культури передбачено 5,4 мільярди гривень, з яких 1 мільярд — на виробництво нових кінострічок.

«Так виглядає бюджет, який ми пропонуємо. Далі — три місяці баталій. Я знаю, всі будуть говорити, що він поганий, але він вже третій в нашої команди. Країна живе і розвивається», — сказав Гройсман.

Як зазначається, проект бюджету мають зареєструвати у парламенті, після чого відбудеться декілька читань, під час яких до плану можуть вноситися зміни.

Також зазначалось, що у проекті про бюджет на 2019 рік передбачено зростання мінімальної зарплати з 1 січня.

Крім цього, стало відомо, що на потреби оборони в бюджеті 2019 передбачать 5% від ВВП України.

За словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, у бюджеті на 2019 рік уряд планує передбачити 56 мільярдів гривень на будівництво доріг.