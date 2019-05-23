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    Уряд призначив нові наглядові ради державних банків

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    Уряд призначив нові наглядові ради державних банків

    До наглядових рад увійшли шість незалежних членів та два представники держави

    Кабінет міністрів України погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ «Ощадбанк». Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

    Як зазначається в повідомленні, фактичне виконання повноважень наглядових рад розпочнеться з 14 червня 2019 року.

    Відповідно до закону України «Про банки і банківську діяльність» до кожної наглядової ради увійшло шість незалежних членів та два представники держави. Строк повноважень членів наглядової ради складає три роки.

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    Згідно з рішенням Кабміну незалежними членами наглядової ради «Приватбанку» стали:

    Акчакоча Енгін (Akcakoca Engin), Монета Андреа (Moneta Andrea), Сіліг Стівен (SEELIG Steven), Іскі Шерон (Easky Sharon), Шейх Надір (Shaikh Nadir), Кляйн Еран (Klein Eran), а представниками держави - Шевальов Артем (від КМУ) та Олексієнко Сергій (від ВРУ).

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    До наглядової ради «Укрексімбанку» увійшли:

    Торстен Пауль (Thorsten Paul), Фішер Стівен (Fisher Steven), Чічло Дімітрі (Chichlo Dimitri), Гордієнко Оляна (Gordiyenko Olyana), Коновець Сергій (Konovets Sergiy), Меню Домінік (Menu Dominique) як незалежні члени, а також представники держави Буца Юрій (від КМУ) та Шульга Алла (від ВРУ).

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    Незалежними членами наглядової ради «Ощадбанку» призначені:

    Аджунер Шевкі (Acuner Sevki), Апін Байба (APINE Baiba), Резніков Олексій (Reznikov Оleksii), Грінченко Олексій (Grinchenko Оleksi)i, Вайнштейн Міхаель (WEINSTEIN Michael), Бріггс Пітер (BRIGGS Peter), а представниками держави - Білак Даніель (від КМУ) та Власов Дмитро (від ВРУ).

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