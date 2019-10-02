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    Уряд пропонує ввести платний проїзд дорогами для іноземців

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    Уряд пропонує ввести платний проїзд дорогами для іноземців

    Проїзд буде платним для тих іноземців, які в'їжджають в Україну на авто з іноземними номерами

    В Україні планують ввести платний проїзд дорогами для іноземних громадян. Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочої наради в Миколаєві, повідомляє Укрінформ в середу, 2 жовтня.

    За його словами, проїзд буде платним для тих іноземців, які в'їжджають в Україну машинами з іноземними номерами.

    «Для іноземців плануємо ввести платний проїзд доріг України. Адже вони не завжди купують акцизи, і виходить не зовсім справедливо до наших автомобілістів, які платять акциз. Наприклад, в Україну заїжджає велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїжджає тисячу кілометрів нашими дорогами і нічого за це не платить. Тому ми будемо планувати певний механізм, і будемо сподіватися, що депутати це підтримають», - сказав Криклій.

    Він також додав, що планується з державного бюджету на наступний рік отримати додаткові кошти на ремонт доріг.

    «Адже якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету - відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг за п'ять років, то, крім дорожнього фонду, повинні отримати ще й кошти із загального фонду. Ресурси для цього є», - наголосив міністр.

     

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