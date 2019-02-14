Уряд просить Раду врегулювати сферу гуманітарної допомоги



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Проект розроблено з метою адаптації законодавства у цій сфері до норм міжнародного гуманітарного права

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект №10038 «Про внесення змін до деяких законів України щодо гуманітарної допомоги».

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Метою законопроекту є врегулювання правовідносин у сфері гуманітарної допомоги в частині її надання та отримання представництвами неурядових організацій інших держав, міжнародними неурядовими організаціями, іноземними урядовими організаціями в Україні та передання функцій з прийняття рішень щодо гуманітарної допомоги Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті міністрів України.

Проект розроблено також і з метою адаптації законодавства у цій сфері до норм міжнародного гуманітарного права.

Передбачається, що неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації, іноземні урядові організаціями в Україні після проведення відповідної акредитації в Україні не матимуть труднощів із проходженням через зайві адміністративні фільтри, з якими стикаються сьогодні. У свою чергу, населення України, яке потребує гуманітарної допомоги, забезпечуватиметься нею більш оперативно та в необхідному обсязі.

«Водночас у зв’язку з тим, що рішення з питань гуманітарної допомоги приймаються з урахуванням позицій восьми міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, роботу яких спрямовує та координує Кабінет міністрів, доцільно передати відповідні функції з прийняття рішень щодо гуманітарної допомоги Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті міністрів України. Цим буде також забезпечено дотримання умов реформування центральних органів виконавчої влади в частині звільнення Міністерства соціальної політики від непритаманних йому функцій із залишенням функції з формування державної політики у зазначеній сфері», - йдеться у пояснювальній записці.

Прогнозується, що після ухвалення законопроекту буде розширено коло органів, позиції яких враховуються під час ухвалення рішень з питань гуманітарної допомоги, спрощено процедуру ввезення на митну територію України спеціальних і спеціалізованих автомобілів і транспортних засобів, а саме незастосування вимог екологічної безпеки "Євро-5" у разі, якщо такі автомобілі були визнані гуманітарною допомогою.