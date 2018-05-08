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    Уряд Угорщини готує пакет заходів для стимулювання економіки

    Партія Fidesz обіцяє не підривати незалежність судової гілки влади
    Очільник парламентської фракції Fidesz Гергель Гуляш заявив про те, що утримання зростання економіки Угорщини на рівні 4% вимагатиме додаткових заходів від уряду, які на сьогодні обговорюються. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. При цьому остаточне рішення щодо переліку заходів для стимулювання економіки, за словами Гуляша, іще
    • Сьогодні, 09:35
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    Очільник парламентської фракції Fidesz Гергель Гуляш
    Очільник парламентської фракції Fidesz Гергель Гуляш

    Партія Fidesz обіцяє не підривати незалежність судової гілки влади

    Очільник парламентської фракції Fidesz Гергель Гуляш заявив про те, що утримання зростання економіки Угорщини на рівні 4% вимагатиме додаткових заходів від уряду, які на сьогодні обговорюються. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    При цьому остаточне рішення щодо переліку заходів для стимулювання економіки, за словами Гуляша, іще не прийняте. Очільник парламентської фракції Fidesz відмовився при цьому говорити про які саме конкретні заходи стимулювання іде мова. Єдине, що відзначив Гергель Гуляш це те, що заходи повинні бути широкими і стосуватися значного переліку сфер. При цьому він виключив приєднання до зони євро у наступні чотири роки. 

    Окрім цього Гуляш, який переходить на посаду очільника канцелярії прем’єр-міністра Віктора Орбана, заявив про те, що правляча партія не має наміру приймати конституційні реформи, які таким чином підірвуть незалежність судової гілки влади. За словами представника Fidesz Угорщина не піде по польському шляху. Як відзначив Гергель Гуляш подібні зміни це парафія міністра юстиції. Проте, за його даними, жодних планів реформи судової системи не планується.

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