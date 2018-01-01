Уряд України хоче позичити у китайців $7 млрд

Кредит потрібен для покращення доріг і метро на Троещину

Україна планує залучити рамковий кредит у Китаю в розмірі $7 млрд для реалізації інфраструктурних та інших проектів. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, передає видання «Українські новини». «5 грудня було засідання комісії зі співробітництва між урядами України і Китаю, де було прийнято рішення залучити кредит у 7



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Кредит потрібен для покращення доріг і метро на Троещину

Україна планує залучити рамковий кредит у Китаю в розмірі $7 млрд для реалізації інфраструктурних та інших проектів. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, передає видання «Українські новини».

«5 грудня було засідання комісії зі співробітництва між урядами України і Китаю, де було прийнято рішення залучити кредит у 7 млрд доларів», - повідомили в міністерстві.

За планом, ці гроші витратять на будівництво автобану, профінансують проект метро на Троєщину і полагодять злітну смугу в аеропорту Бориспіль.

Відзначається, що переговори заплановано на 1 квартал 2018 року.