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    Уряд України хоче позичити у китайців $7 млрд

    Кредит потрібен для покращення доріг і метро на Троещину
    Україна планує залучити рамковий кредит у Китаю в розмірі $7 млрд для реалізації інфраструктурних та інших проектів. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, передає видання «Українські новини». «5 грудня було засідання комісії зі співробітництва між урядами України і Китаю, де було прийнято рішення залучити кредит у 7
    • Сьогодні, 19:02
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    Кредит потрібен для покращення доріг і метро на Троещину

    Україна планує залучити рамковий кредит у Китаю в розмірі $7 млрд для реалізації інфраструктурних та інших проектів. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, передає видання «Українські новини».

    «5 грудня було засідання комісії зі співробітництва між урядами України і Китаю, де було прийнято рішення залучити кредит у 7 млрд доларів», - повідомили в міністерстві.

    За планом, ці гроші витратять на будівництво автобану, профінансують проект метро на Троєщину і полагодять злітну смугу в аеропорту Бориспіль.

    Відзначається, що переговори заплановано на 1 квартал 2018 року.

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