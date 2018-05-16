Уряд в червні представить у Копенгагені оновлений план українських реформ

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Друга конференція з реформ в Україні відбудеться 27 червня у Копенгагені

Україна планує представити оновлений план реформ на другій конференції з реформ в Україні, яка відбудеться 27 червня у столиці Данії, Копенгагені.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом у Стокгольмі, повідомляє Урядовий портал.

«Україна планує представити всебічно оновлений план реформ на другій конференції з реформ в Україні, яка відбудеться 27 червня 2018 року в Копенгагені. Ми з нетерпінням чекаємо участі Швеції у цьому заході високого рівня. Також очікуємо, що під час майбутньої Конференції обговорюватимуться нові інструменти фінансової підтримки ЄС за довгостроковим проектом - Європейським планом для України», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що боротьба з корупцією, зміцнення демократичних інститутів та економічний розвиток є фундаментальними основами реформ, які здатні зробити непереможною будь-яку державу.

«І Україна вже на цьому шляху. Наразі триває активна робота, проекти десятків законів, спрямованих на економічний розвиток та впровадження Угоди про асоціацію, вже в парламенті», - поінформувала вона.

Маргот Вальстрьом у свою чергу подякувала за запрошення на конференцію з реформ та висловила солідарність з Україною.

«Ми підтримує курс реформ, які провадить нині Україна. Швеція і надалі працюватиме з ЄС в інтересах України», - пообіцяла глава МЗС Швеції.

Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань двостороннього та багатостороннього діалогу Україна-Швеція. Зокрема, йшлося про виконання Мінських угод, посилення санкційного тиску на Росію, співпрацю з ЄС, двосторонній діалог та поглиблення співробітництва в оборонному секторі, торгово-економічну співпрацю, гендерні питання, енергетичну та кібербезпеку тощо.