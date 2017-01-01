Уряд затвердив проект держбюджету на 2018 рік

Проект державного бюджету у другому читанні депутати розглянуть 7 грудня

Сьогодні, 1 грудня, члени уряду одноголосно затвердили допрацьований проект дербюджету на 2018 рік. «Я всіх колег закликаю ухвалити це рішення. І звертаюся з прозанням до українського парламенту, щоб ми спільно ухвалили проект бюджету на 2018 рік. Ми детально опрацювали з міністерствами і парламентом цей документ. І вважаємо його готовим до



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Проект державного бюджету у другому читанні депутати розглянуть 7 грудня

Сьогодні, 1 грудня, члени уряду одноголосно затвердили допрацьований проект дербюджету на 2018 рік.

«Я всіх колег закликаю ухвалити це рішення. І звертаюся з прозанням до українського парламенту, щоб ми спільно ухвалили проект бюджету на 2018 рік. Ми детально опрацювали з міністерствами і парламентом цей документ. І вважаємо його готовим до ухвалення ВР», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він нагадав, що у четвер були остаточно завершені консультації щодо проекту у рамках коаліції.

«Треба перестати давати «подарунки», приймаючи бюджет в останній день поточного року. Це має відійти в історію», - зазначив прем'єр.

Також Гройсман підкреслив, що бюджет-2018 - це бюджет зростання. Його дохідна частина базується на роботі національної економіки.

«У цьому році ми матимемо зростання близько 2%. На наступний рік ми закладаємо 3%», - додав Гройсман.

Зазначимо, що проект державного бюджету у другому читанні депутати розглянуть 7 грудня, а в останні три тижні 2017 року міністерства напрацюють нормативну базу, аби увійти у наступний рік готовими до його освоєння. За словами Гройсмана, у допрацьованому бюджеті були враховані побажання народних депутатів.