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    Уряд змінює принципи роботи швидкої допомоги. Виклики поділять на чотири категорії (документ)

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    <span>Із 1 квітня минулого року в п'яти областях&nbsp;</span><span>стартував пілотний проєкт</span><span>&nbsp;</span><span>розвитку системи екстреної медичної</span><span>&nbsp;</span><span>допомоги</span> - Уряд змінює принципи роботи швидкої допомоги. Виклики поділять на чотири категорії (документ)
    Із 1 квітня минулого року в п'яти областях стартував пілотний проєкт розвитку системи екстреної медичної допомоги
    Фото: відкриті джерела

    Денис Шмигаль зазначив, що це дозволить знизити рівень смертності

    Кабінет міністрів підтримав введення додаткових критеріїв виклику «Швидкої допомоги» в залежності від стану пацієнта. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

    «Уряд підтримав рішення про запровадження додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні», – написав Шмигаль.

    Він зазначив, що це дозволить знизити рівень смертності, оскільки встановлюватиметься пріоритет для пацієнтів з критичним станом. Норматив прибуття медбригад до таких хворих становитиме 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.

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    Отже, виклики екстреної меддопомоги поділені на кілька категорій:

    • Категорія 1 – це критичний стан хворого, який вимагає негайного реагування, втручання, або реанімаційних заходів. Для цієї категорії виклику час до першого контакту з хворим має становити менше 10 хвилин.
    • Категорія 2 – екстрений виклик, до якого відносяться потенційно серйозні стани, що можуть вимагати швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладного транспортування. Час до першого контакту має становити до 20 хвилин.
    • Категорія 3 – не екстрені стани, які не несуть загрози для життя та здоров'я пацієнта, наприклад, загострення хронічних захворювань. Ці виклики будуть скеровані на первинну ланку, а при можливості на виклик поїде бригада, яка не задіяна на викликах для попередніх категорій.
    • Категорія 4 – непрофільні виклики. Реагування відбувається без виїзду бригади екстреної меддопомоги, і пацієнт може отримати консультацію телефоном, або буде скерований на надання допомоги сімейним лікарем.

    Нагадаємо, з 1 квітня минулого року в п'яти областях стартував пілотний проєкт розвитку системи екстреної медичної допомоги. У держбюджеті на 2019-й на нього було передбачено один мільярд гривень.

    Теги: медична реформа уряд Денис Шмигаль
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