Уряд змінює принципи роботи швидкої допомоги. Виклики поділять на чотири категорії (документ)
Денис Шмигаль зазначив, що це дозволить знизити рівень смертності
«Уряд підтримав рішення про запровадження додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні», – написав Шмигаль.
Він зазначив, що це дозволить знизити рівень смертності, оскільки встановлюватиметься пріоритет для пацієнтів з критичним станом. Норматив прибуття медбригад до таких хворих становитиме 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.
Отже, виклики екстреної меддопомоги поділені на кілька категорій:
- Категорія 1 – це критичний стан хворого, який вимагає негайного реагування, втручання, або реанімаційних заходів. Для цієї категорії виклику час до першого контакту з хворим має становити менше 10 хвилин.
- Категорія 2 – екстрений виклик, до якого відносяться потенційно серйозні стани, що можуть вимагати швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладного транспортування. Час до першого контакту має становити до 20 хвилин.
- Категорія 3 – не екстрені стани, які не несуть загрози для життя та здоров'я пацієнта, наприклад, загострення хронічних захворювань. Ці виклики будуть скеровані на первинну ланку, а при можливості на виклик поїде бригада, яка не задіяна на викликах для попередніх категорій.
- Категорія 4 – непрофільні виклики. Реагування відбувається без виїзду бригади екстреної меддопомоги, і пацієнт може отримати консультацію телефоном, або буде скерований на надання допомоги сімейним лікарем.
Нагадаємо, з 1 квітня минулого року в п'яти областях стартував пілотний проєкт розвитку системи екстреної медичної допомоги. У держбюджеті на 2019-й на нього було передбачено один мільярд гривень.