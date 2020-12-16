Уряд змінює принципи роботи швидкої допомоги. Виклики поділять на чотири категорії (документ)

«Уряд підтримав рішення про запровадження додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні», – написав Шмигаль.

Він зазначив, що це дозволить знизити рівень смертності, оскільки встановлюватиметься пріоритет для пацієнтів з критичним станом. Норматив прибуття медбригад до таких хворих становитиме 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.