Усі нові вистави йтимуть державною мовою, - новий керівник Київського театру на лівому березі



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Режисери Київського театру драми і комедії на лівому березі Стас Жирков і Тамара Трунова Фото: Станіслав Груздєв

За словами режисера Стаса Жиркова, якщо будуть такі режисери, які не погодяться на переклад, тоді вистава субтитруватиметься

Новопризначений керівник Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра режисер Стас Жирков розказав «Главкому», що тепер усі нові вистави у театрі йтимуть українською мовою.

«Якщо ми ухвалюємо закон щодо української мови, то за ним ми можемо або перекладати виставу українською мовою, або субтитрувати виставу українською. Щодо вистав Едуарда Митницького (художній керівник театру, який пішов з життя 31 жовтня 2018 року, - «Главком»), звісно, їх ніхто перекладати не буде. На жаль, майстра вже немає з нами. Тому їх можна тільки субтитрувати. Щодо інших вистав, то про кожну з них треба думати окремо. Якщо для режисерів не проблема, якщо вистава буде перекладена українською, то для нашого театру не проблема цей переклад зробити. Якщо будуть такі режисери, які не погодяться на переклад, тоді вистава субтитруватиметься. Всі нові вистави з’являтимуться українською мовою», - зауважив режисер.

Він підкреслив, що їхня з режисером театру Тамарою Труновою політика в цьому питанні однакова - українська мова є державною.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» у 2016 році Жирков критично висловився щодо російськомовних театрів. Мовляв, держава не має фінансувати таку творчість. Дотепер у Театрі на лівому березі 85% репертуару російською мовою.

Посаду керівника Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра у відкритому конкурсі 18 січня виборов молодий режисер Стас Жирков. Він одразу попросив усіх називати переможцем не лише себе, а й режисера Тамару Трунову. Вона теж брала участь у конкурсі, але у певний момент зняла свою кандидатуру, і вчорашні конкуренти заявили, що об’єднали свої зусилля. Цей задум спрацював, і тепер театром керуватиме дует відомих молодих режисерів.

Нині Жирков та Трунова вже взялися за роботу. За інформацією «Главкома», вони входять у курс справ в театрі, зустрічаються з акторами. Водночас зібрання з усім колективом відбудеться наступного тижня, 7 лютого.