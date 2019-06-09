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    В аеропорту Амстердама через сильний вітер скасували рейси

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    В аеропорту Амстердама через сильний вітер скасували рейси

    KLM скасував шістнадцять рейсів

    В аеропорту Амстердама нідерландський авіаперевізник KLM скасував 16 рейсів через сильний вітер. Кілька злітно-посадкових смуг закриті взагалі.

    Про це повідомляє NOS.

    «KLM скасував шістнадцять рейсів. За словами речника, такі заходи потрібні, щоб запобігти затримці ще більшої кількості рейсів. Вітер виявився сильнішим, ніж очікувалося», – йдеться у повідомленні.

    За словами речника аеропорту, значна частина всіх рейсів, що вилітають або прибувають до аеропорту «Схіпхол» затримується. У більшості випадків це не більше однієї години, але один літак затримався на дві години.

    Також сильний вітер вплинув і на графік потягів. Повалені дерева і рознесені вітром гілки заважали руху. Потяги запізнювалися на кілька годин.

    Через негоду по всій країні скасували багато фестивалів та спортивних заходів.

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