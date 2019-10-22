В аеропорту Чикаго вибухнула сумка під час вантаження багажу на літак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На деякий час робота аеропорту по прийому і відправлення рейсів була припинена

У міжнародному аеропорту Мідвей в Чикаго (США) у понеділок незадовго після полудня стався вибух під час вантаження багажу в літак мексиканської авіакомпанії Volaris.

Про це передає Daily Mail.

Наголошується, що вибухнула одна з сумок. Поліція заявила, що вибухнула сумка на завантажувальному ремені. Аварійні бригади відреагували на вибух бомби в чиказькому аеропорту.

Незабаром влада оприлюднила припущення, що вибух міг бути викликаний акумулятором або зарядним пристроєм для мобільного телефону. Влада заявила, що вибух видав гучний шум, при цьому в сумці згодом не було диму.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Пізніше поліція підтвердила, що інцидент був усунутий і загрози суспільній безпеці не було.

На час дослідження території аеропорту його робота була припинена. Тепер всі операції в аеропорту поновилися.