  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В аеропорту Харкова п'яний німець влаштував дебош

    • Розсилка
    В аеропорту Харкова п'яний німець влаштував дебош

    Громадянина Німеччини обурило те, що йому було відмовлено в посадці на борт через стан алкогольного сп'яніння

    У режимній зоні Харківського аеропорту нетверезий громадянин Німеччини побився з пасажирами і вчинив опір прикордонному наряду. Про це повідомляє Східне регіональне управління Держприкордонслужби в п'ятницю, 7 вересня.

    Відзначається, що ввечері в четвер під час оформлення рейсу міжнародного сполучення Харків - Дортмунд 53-річний німець застосував фізичну силу до представників компанії-перевізника і пасажирів, які перебували в залі. Громадянина Німеччини обурило те, що йому було відмовлено в посадці на борт через стан алкогольного сп'яніння.

    «До місця події було викликано прикордонний наряд з метою видворення німця з режимної зони. На вимоги прикордонників пройти із залу накопичення чоловік чинив фізичний опір», - йдеться в повідомленні.

    Чоловіка затримали в адміністративному порядку за порушення режиму в пункті пропуску, а також за вчинення опору законним діям прикордонного наряду.

    Пізніше правопорушника передали представникам Нацполіції і направили повідомлення про вчинення правопорушення за статтею про опір представнику влади чи представнику правоохоронного органу (ст. 342 КК України).

    Читайте також
    Харків Німеччина аеропорт алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ