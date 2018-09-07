В аеропорту Харкова п'яний німець влаштував дебош



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Громадянина Німеччини обурило те, що йому було відмовлено в посадці на борт через стан алкогольного сп'яніння

У режимній зоні Харківського аеропорту нетверезий громадянин Німеччини побився з пасажирами і вчинив опір прикордонному наряду. Про це повідомляє Східне регіональне управління Держприкордонслужби в п'ятницю, 7 вересня.

Відзначається, що ввечері в четвер під час оформлення рейсу міжнародного сполучення Харків - Дортмунд 53-річний німець застосував фізичну силу до представників компанії-перевізника і пасажирів, які перебували в залі. Громадянина Німеччини обурило те, що йому було відмовлено в посадці на борт через стан алкогольного сп'яніння.

«До місця події було викликано прикордонний наряд з метою видворення німця з режимної зони. На вимоги прикордонників пройти із залу накопичення чоловік чинив фізичний опір», - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали в адміністративному порядку за порушення режиму в пункті пропуску, а також за вчинення опору законним діям прикордонного наряду.

Пізніше правопорушника передали представникам Нацполіції і направили повідомлення про вчинення правопорушення за статтею про опір представнику влади чи представнику правоохоронного органу (ст. 342 КК України).