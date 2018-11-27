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    В Афганістані загинули троє американських військових

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    В Афганістані загинули троє американських військових

    Броньована машина, в якій їхали військові, наїхала на бомбу недалеко від міста Газні

    В результаті вибуху в Афганістані загинули троє американських військових, ще троє були поранені.

    Про це повідомляє сайт місії НАТО «Рішуча підтримка».

    Інцидент стався у місті Газні.

    «Три американських військовослужбовці були вбиті та троє поранені 27 листопада в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою у місті Газні. Також був поранений один американський підрядник», - йдеться у повідомленні.

    Місто Газні є центром однойменної провінції і розташоване на південний захід від Кабулу.

    Прес-секретар губернатора провінції розповів Reuters, що у вівторок вранці броньована машина, в якій їхали військові, наїхала на бомбу на дорозі недалеко від міста.

    Зазначається, що цього року в Афганістані загинули вже 12 американських військових.

    Близько 14 тисяч військовослужбовців США залишаються в Афганістані в операції «Рішуча підтримка» та окремої місії проти тероризму, спрямованої проти озброєних груп, таких як «Аль-Каїда» та «Ісламська держава».

    Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп припускає, що може вперше відвідати Афганістан.

    Джерело: Європейська правда

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