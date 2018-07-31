В Африці вбили трьох росіян, двоє з них мали прес-карти «Известий»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інформацію про смерть трьох росіян підтвердило посольство Росії

В Центральноафриканській республіці (ЦАР) загинули троє громадян Росії. Про це повідомляє AFP з посиланням на власні джерела.

Інформацію про смерть трьох росіян підтвердило посольство Росії. За його даними, у двох загиблих були прес-карти «Известий».

РЕН ТВ повідомляє, що в ЦАР «працюють співробітники російської приватної військової компанії». Французька газета Le Monde раніше писала, що в Центральноафриканській республіці знаходяться російські найманці та військові радники.

МЗС РФ в березні 2018 року повідомило, що Росія безоплатно надає Центрально-Африканській республіці військово-технічну допомогу. В цю країну поставлені партії ракетних озброєнь і боєприпасів, з Росії направляються військові та громадянські інструктори.

«То, що вони росіяни, у нас остаточної упевненості немає, тому що їх особисті документи поки не виявлені, виявлені лише журналістські документи. Двоє з них є співробітниками «Известий», - зазначили в диппредставництві.

Джерело: Медуза