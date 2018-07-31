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    В Африці вбили трьох росіян, двоє з них мали прес-карти «Известий»

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    В Африці вбили трьох росіян, двоє з них мали прес-карти «Известий»

    Інформацію про смерть трьох росіян підтвердило посольство Росії

    В Центральноафриканській республіці (ЦАР) загинули троє громадян Росії. Про це повідомляє AFP з посиланням на власні джерела.

    Інформацію про смерть трьох росіян підтвердило посольство Росії. За його даними, у двох загиблих були прес-карти «Известий».

    РЕН ТВ повідомляє, що в ЦАР «працюють співробітники російської приватної військової компанії». Французька газета Le Monde раніше писала, що в Центральноафриканській республіці знаходяться російські найманці та військові радники.

    МЗС РФ в березні 2018 року повідомило, що Росія безоплатно надає Центрально-Африканській республіці військово-технічну допомогу. В цю країну поставлені партії ракетних озброєнь і боєприпасів, з Росії направляються військові та громадянські інструктори.

    «То, що вони росіяни, у нас остаточної упевненості немає, тому що їх особисті документи поки не виявлені, виявлені лише журналістські документи. Двоє з них є співробітниками «Известий», - зазначили в диппредставництві.

    Джерело: Медуза

    МЗС Росія ЗМІ пропаганда смерть документи військові Африка журналіст
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