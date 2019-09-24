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    В аквапарку Хмельницького люди масово отруїлися хлором

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    В аквапарку Хмельницького люди масово отруїлися хлором

    Винним загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років

    У Хмельницькому відвідувачі аквапарку отруїлися хлором.

    Про це повідомляє поліція області.

    «Днями лікарі швидкої допомоги повідомили, що за медичною допомогою зі скаргами на сльозотечу і кашель звернулися 13 осіб - 11 дітей різного віку та двоє дорослих. Медики встановили попередній діагноз - інгаляційне отруєння хлором. Під наглядом лікарів всю ніч у лікарні провели тільки двоє дітей - брат і сестра 2009 і 2011 р., яких у неділю вранці виписали. Всі інші після огляду медиків від госпіталізації відмовилися», - сказано в повідомленні.

    Слідчо-оперативна група обстежила місце події, відібрала зразки повітря і води з басейнів, а також вилучила документацію про подання речовин для очищення води.

    Ведеться розслідування «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь».

    Винним загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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