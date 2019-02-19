В акваторію Чорного моря увійшли кораблі протимінної групи НАТО



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Плавбаза ВМС Німеччини Werra є флагманом групи Фото: Facebook Андрія Клименка

За даними міністерства оборони Німеччини, плавбаза в ході перебування в Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії

Плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, що входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО, увійшли в акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Gunes.

Плавбаза ВМС Німеччини Werra є флагманом групи. У неї також входять румунський і болгарський мінні тральщики.

За даними міністерства оборони Німеччини, плавбаза в ході перебування в Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії. У відомстві також зазначили, що цей похід був запланований давно.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс має намір нарощувати військову присутність в Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм. Зокрема, Столтенберг зазначив, що зведення Москвою мосту над Керченською протокою не відповідає нормам права, так як контроль Росії над Кримом був встановлений незаконним шляхом.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого до протоки Босфор курсом на Стамбул увійшов флагман Постійної протимінної групи НАТО №2 Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) - німецький корабель комплексного постачання FGS Werra (А 514) типу «Ельба».