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    В Албанії між прихильниками опозиції і поліцією сталися сутички

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    <span>Протестувальник у Тирані, 5 березня 2019 року</span> - В Албанії між прихильниками опозиції і поліцією сталися сутички
    Протестувальник у Тирані, 5 березня 2019 року

    Бійки почалися, коли протестувальники намагалися штурмувати будівлю парламенту

    Між прихильниками опозиції та поліцією в столиці Албанії Тирані в суботу сталися сутички під час антиурядової акції протесту.

    Бійки почалися, коли протестувальники намагалися штурмувати будівлю парламенту, кидаючи димові шашки та інші предмети в поліцію.

    Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і водяними пістолетами, щоб розігнати натовп.

    Акції протесту в Албанії тривають з грудня минулого року. Опозиція звинувачує уряд на чолі з Еді Рамою у корупції і зв’язках з організованою злочинністю. Представники опозиції, які покинули на знак протесту свої депутатські місця в лютому, відмовляються від діалогу з прем’єр-міністром і вимагають, щоб уряд пішов на дострокові вибори без Рами.

    Президент Албанії Ілір Мета, який перебуває з візитом в Азербайджані, закликав опозицію протестувати «мирно».

    США і Європейський союз застерегли албанську опозицію не вдаватися до насильства, а сісти за стіл переговорів.

    вибори президент уряд
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