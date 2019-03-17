В Албанії між прихильниками опозиції і поліцією сталися сутички



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Протестувальник у Тирані, 5 березня 2019 року

Бійки почалися, коли протестувальники намагалися штурмувати будівлю парламенту

Між прихильниками опозиції та поліцією в столиці Албанії Тирані в суботу сталися сутички під час антиурядової акції протесту.

Бійки почалися, коли протестувальники намагалися штурмувати будівлю парламенту, кидаючи димові шашки та інші предмети в поліцію.

Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і водяними пістолетами, щоб розігнати натовп.

Акції протесту в Албанії тривають з грудня минулого року. Опозиція звинувачує уряд на чолі з Еді Рамою у корупції і зв’язках з організованою злочинністю. Представники опозиції, які покинули на знак протесту свої депутатські місця в лютому, відмовляються від діалогу з прем’єр-міністром і вимагають, щоб уряд пішов на дострокові вибори без Рами.

Президент Албанії Ілір Мета, який перебуває з візитом в Азербайджані, закликав опозицію протестувати «мирно».

США і Європейський союз застерегли албанську опозицію не вдаватися до насильства, а сісти за стіл переговорів.