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    В Австрії під час авіашоу розбився літак

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    Пілота літака, що розбився, вдалося врятувати&nbsp; - В Австрії під час авіашоу розбився літак
    Пілота літака, що розбився, вдалося врятувати 

    Невеликий літак впав в озеро під час авіашоу поблизу австрійського Зальцбурга

    Поблизу австрійського міста Зальцбург невеликий літак впав в озеро під час авіашоу. Про це в понеділок, 4 лютого, повідомляє Kurier

    Зокрема, зазначено, що інцидент стався в понеділок у другій половині дня в районі озера Вольфгангзее. 

    Тим часом на відеозаписах, які поширюють у соцмережах, видно, як літак наближається до озера, знижується, а потім торкається лівим крилом води.

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    В Австрії під час авіашоу розбився літак
    В Австрії під час авіашоу розбився літак
    В Австрії під час авіашоу розбився літак

    «Пілота вдалося врятувати - він відбувся незначними ушкодженнями. Пізніше надзвичайні служби дістали з води і літак, який майже повністю занурився в озеро», - поінформувало видання.

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