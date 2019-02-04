В Австрії під час авіашоу розбився літак



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Пілота літака, що розбився, вдалося врятувати

Невеликий літак впав в озеро під час авіашоу поблизу австрійського Зальцбурга

Поблизу австрійського міста Зальцбург невеликий літак впав в озеро під час авіашоу. Про це в понеділок, 4 лютого, повідомляє Kurier.

Зокрема, зазначено, що інцидент стався в понеділок у другій половині дня в районі озера Вольфгангзее.

Тим часом на відеозаписах, які поширюють у соцмережах, видно, як літак наближається до озера, знижується, а потім торкається лівим крилом води.

«Пілота вдалося врятувати - він відбувся незначними ушкодженнями. Пізніше надзвичайні служби дістали з води і літак, який майже повністю занурився в озеро», - поінформувало видання.