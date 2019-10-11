В Австрії стався вибух на фабриці з переробки відходів: є постраждалі



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Дев'ятеро людей постраждали

В австрійському місті Хершинг стався вибух на фабриці з переробки відходів, у результаті чого постраждали дев’ятеро людей.

Про це повідомляє АРА.

«Дев'ятеро людей постраждали у четвер у результаті вибуху на фабриці з переробки відходів у місті Хершинг (район Лінц-Ланда). Трьох серйозно поранених доставили вертольотами до клінік Мюнхена, Відня та Лінця для лікування», - йдеться у повідомленні

Гасити пожежу прибуло близько 250 вогнеборців.

Так, вибух стався о 8:10 за місцевим часом (9:10 за київським часом). Як повідомили у виданні, зранку було видно густі димові хмари.

Зазначається, що вогонь у двох приміщеннях, де сортують пластикові відходи, розгорівся пізнім ранком. Пожежі не дали перекинутись на інші споруди.

Повідомляється, що пожежа не вплинула на роботу аеропорту, що знаходиться поруч. Проте місцевих попередили не відкривати вікна.