В Австрії зіткнулися потяги з пасажирами, є жертви

Серед постраждалих в залізничній аварії було троє дітей

На південному сході Австрії в районі вокзалу міста Нікласдорф зіткнулися два пасажирських потяги. Про це повідомляє канал ORF. Інцидент стався ще вночі За даними поліції, два пасажирських потяги - EuroCity, що прямував з Граца до Саарбрюкена, і приміський потяг – зіткнулися без видимої причини. В результаті один з потягів зійшов з



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Серед постраждалих в залізничній аварії було троє дітей

На південному сході Австрії в районі вокзалу міста Нікласдорф зіткнулися два пасажирських потяги.

Про це повідомляє канал ORF.

Інцидент стався ще вночі За даними поліції, два пасажирських потяги - EuroCity, що прямував з Граца до Саарбрюкена, і приміський потяг – зіткнулися без видимої причини. В результаті один з потягів зійшов з рейок.

На місце події прибули рятувальники, які допомагають звільнити пасажирів з пошкоджених вагонів.

В результаті аварії одна жінка загинула, ще 22 отримали поранення.

Рух залізничною лінією, де сталося зіткнення, наразі зупинили.