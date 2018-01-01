В Австрії зіткнулися потяги з пасажирами, є жертви
- Сьогодні, 16:52
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Серед постраждалих в залізничній аварії було троє дітей
На південному сході Австрії в районі вокзалу міста Нікласдорф зіткнулися два пасажирських потяги.
Про це повідомляє канал ORF.
Інцидент стався ще вночі За даними поліції, два пасажирських потяги - EuroCity, що прямував з Граца до Саарбрюкена, і приміський потяг – зіткнулися без видимої причини. В результаті один з потягів зійшов з рейок.
На місце події прибули рятувальники, які допомагають звільнити пасажирів з пошкоджених вагонів.
В результаті аварії одна жінка загинула, ще 22 отримали поранення.
Рух залізничною лінією, де сталося зіткнення, наразі зупинили.