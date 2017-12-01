В Білорусі зійшов з рейок потяг, який їхав у Запоріжжя
- Сьогодні, 17:07
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Через 50 хвилин після аварії поїзд зміг відновити рух
У Білорусі 30 листопада на залізничній станції Жлобин з технічних причин зійшов із рейок останній вагон пасажирського поїзда №100 сполученням Мінськ - Запоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті Білоруської залізниці.
Як наголошується, внаслідок події ніхто не постраждав. Причини інциденту встановлюються. Затримка поїзда склала 50 хвилин, але в підсумку він надолужив втрачений час і вписався у графік.
«Білоруська залізниця просить вибачення у пасажирів за завдані незручності», - відзначили в БЗ.