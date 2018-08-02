В Блоці Порошенка побачили великі загрози, які несуть відкриті списки



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Сергій Березенко

«Українці хочуть бачити в парламенті людину, з якою є постійний зв’язок», - переконує соратник президента

Зміна виборчої системи може призвести до того, що сильні політики залишаться без мандатів, а місцеві підприємці опиняться першими у рейтингу. Таку загрозу реформи виборчої системи побачив представник БПП, нардеп-мажоритарник Сергій Березенко. В інтерв’ю «Главкому» політик не приховує, що сам є прихильником нинішньої виборчої системи і переконує, що у світі є приклади сильних економік, де працює виключно мажоритарна або ж змішана система. «Є Німеччина, де модель майже схожа на нашу. Вона на 90% відповідає закону, який ми впровадили на місцевих виборах. Наші ж обмеження призводять до неочікуваних ситуацій», - пояснює Березенко. Політик також аргументує свою позицію тим, що начебто,за опитуваннями громадської думки, сьогодні 30% українців підтримують виключно мажоритарну систему, 45% – змішану, а у виключно пропорційної тільки 15% симпатиків.

Також Березенко наголошує, що стосовно цього питання не може бути конфліктів із західними партнерами і донорами, бо це виключно наше внутрішнє питання. «Українці хочуть бачити в парламенті людину, яку вони можуть буквально «зловити за руку», з якою є постійний зв’язок», - переконує депутат-мажоритарник.

Нагадаємо, у коаліційній угоді, ухваленій партіями, що пройшли до парламенту у 2014 році, є обіцянка змінити нинішню змішану виборчу систему. Наразі ж представники БПП відхрещуються від неї та запевняють, що коаліційну угоду варто переглянути та внести певні зміни.

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