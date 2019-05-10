В Естонії нагадали про територіальні претензії до Росії



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Естонія чекатиме на вирішення територіального питання в рамках міжнародного права

Росія досі не повернула Естонії 5,2% її території, заявив естонський міністр внутрішніх справ Март Хельме.

Про це він сказав на прес-конференції, повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія.

За словами Хельме, Москва «не хоче ані повертати цю територію, ані двати компенсацію за неї, ані взагалі обговорювати це питання».

Водночас він додав, що Естонія готова чекати вирішення територіальної суперечки так само терпляче, як Японія чекає на вирішення питання Курильських островів.

«Естонія чекатиме на вирішення територіального питання в рамках міжнародного права. Воювати з Росією ми не збираємося», – додав він.

Так міністр прокоментував питання журналістів щодо майбутнього візиту до Естонії французької політикині Марін Ле Пен. Раніше Ле Пен заявляла, що український Крим був приєднаний до Росії «добровільно». Офіційний Париж визнає Крим анексованою територією.

Хельме, який також очолює Консервативну народну партію Естонії, не уточнив, про які саме території йдеться. Однак російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомляє з посиланням на дипломатичне джерело, що він міг мати на увазі Івангород та частину Печорського району.

Івангород був переданий Естонії згідно з Тартуським мирним договором у 1920 році. МЗС Росії стверджує, що Тартуський мирний договір перестав діяти після включення Естонії до складу Росії.