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    В ГПУ з’явилась посада прокурора зі зв’язку із Євроюстом

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    Новий прокурор займеться взаємодією з посадовими особами Євроюсту та представниками держав - членів Євроюсту

    Президент України Петро Порошенко підписав указ згідно з яким у структурі Генпрокуратури з’явилась нова посада прокурора зі зв'язку для Європейської організації з питань юстиції.

    Про це повідомляє сайт Адміністрації президента України.

    Повідомляється, що новий прокурор відряджатиметься «в установленому порядку на посаду радника дипломатичного представництва України в іноземній державі за місцем знаходження Європейської організації з питань юстиції»

    Зазначається, що прокурор зі зв’язку для Євроюсту займеться взаємодією з посадовими особами Євроюсту та представниками держав - членів Євроюсту, а також братиме участь у заходах, які організовуються Євроюстом.

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