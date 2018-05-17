В ГПУ з’явилась посада прокурора зі зв’язку із Євроюстом

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Новий прокурор займеться взаємодією з посадовими особами Євроюсту та представниками держав - членів Євроюсту

Президент України Петро Порошенко підписав указ згідно з яким у структурі Генпрокуратури з’явилась нова посада прокурора зі зв'язку для Європейської організації з питань юстиції.

Про це повідомляє сайт Адміністрації президента України.

Повідомляється, що новий прокурор відряджатиметься «в установленому порядку на посаду радника дипломатичного представництва України в іноземній державі за місцем знаходження Європейської організації з питань юстиції»

Зазначається, що прокурор зі зв’язку для Євроюсту займеться взаємодією з посадовими особами Євроюсту та представниками держав - членів Євроюсту, а також братиме участь у заходах, які організовуються Євроюстом.