В Індії розбився винищувач МіГ-27



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Пілот встиг катапультуватися

Винищувач-бомбардувальник МіГ-27 ВПС Індії розбився у вівторок біля міста Джодхпур в штаті Раджастан на північному заході Індії, пілот врятувався. Про це повідомляє Times of India.

На даний час проводиться перевірка, причина інциденту встановлюється. Газета зазначає, що у ВПС Індії є ще дві ескадрильї МіГ-27, які повинні будуть списати в 2019 році. За інформацією газети Hindustan, літак вилетів з авіабази в місті Джодхпур.

Міноборони країни повідомляє, що літак повністю зруйнувався під час аварії, після чого почалася пожежа.

У середині липня в Індії розбився винищувач МіГ-21, авіакатастрофа сталася в окрузі Кангра в штаті Хімачал-Прадеш на півночі країни. Пілот загинув під час аварії, відзначала газета Hindustan.