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    В Індії звільнили українців, затриманих у 2013 році на кораблі зі зброєю

    Індійський суд скасував вирок через брак доказів того, що судно порушило територіальні води Індії або становило будь-яку загрозу
    Індійський суд у понеділок, 27 листопада, звільнив з-під варти 35 членів екіпажу американського судна, затриманого ще в 2013 році в територіальних водах Індії. Правоохоронці звинуватили екіпаж у незаконному перевезені зброї. Як повідомляє DW, апеляційний суд скасував винесений у 2016 році вирок екіпажу та охоронцям корабля. Серед
    • Вчора, 23:42
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    Власник&nbsp;судна -&nbsp;американська компанія AdvanFort&nbsp;
    Власник судна - американська компанія AdvanFort 

    Індійський суд скасував вирок через брак доказів того, що судно порушило територіальні води Індії або становило будь-яку загрозу

    Індійський суд у понеділок, 27 листопада, звільнив з-під варти 35 членів екіпажу американського судна, затриманого ще в 2013 році в територіальних водах Індії. Правоохоронці звинуватили екіпаж у незаконному перевезені зброї.

    Як повідомляє DW, апеляційний суд скасував винесений у 2016 році вирок екіпажу та охоронцям корабля. Серед заарештованих було загалом 35 осіб - українці, естонці, британці, індійці. У 2016 році чоловіки отримали покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

    Судно було затримане індійською береговою охороною поблизу берегів штату Таміл-Наду в жовтні 2013 року. На борту вилучили 35 автоматів та близько 5700 одиниць боєприпасів. Моряки не змогли надати дозвіл на легальне перевезення зброї а індійських територіальних водах.

    Індійський суд скасував вирок через брак доказів того, що судно порушило територіальні води Індії або становило будь-яку загрозу. Адвокат моряків заявив, що досі невідомо, чи будуть прокурори оскаржувати винесене рішення у верховному суді Індії.

    Власник судна - американська компанія AdvanFort - повідомив, що корабель було залучено до операції з боротьби з піратством, а в індійських водах він опинився, коли закінчилося пальне.

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