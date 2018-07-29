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    В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4: є загиблі та руйнування

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    <p>Наслідки землетрусу в Індонезії</p> - В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4: є загиблі та руйнування
    Фото: Telegraf

    Наслідки землетрусу в Індонезії

    Внаслідок землетрусу є жертви і постраждалі, зруйновані будівлі

    На острові Ламбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4. Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 км і в 1 км на південний схід від міста Лелонгкен. 

    За інформацією офіційного представника Агентства із запобігання стихійних лих країни Сутопо Нугрохо, в результаті землетрусу є загиблі. 

    «Є жертви і постраждалі, зруйновані будівлі», - написав він у своєму Twitter. На оприлюднених кадрах видно зруйновані будинки.

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    В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4: є загиблі та руйнування
    В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4: є загиблі та руйнування
    В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4: є загиблі та руйнування
    В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4: є загиблі та руйнування
    В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4: є загиблі та руйнування
    В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4: є загиблі та руйнування

    Як додає Reuters, посилаючись на дані Агентства із запобігання стихійних лих країни, загинуло щонайменше три людини.

    За словами Нугрохо, кількість жертв може зрости. Водночас загрози виникнення цунамі немає. Збір даних продовжується.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що землетрус магнітудою 5,9 стався в західному Ірані 22 липня. Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Ірані досягла майже 300 осіб.

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