  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Іраку на ринку підірвали автомобіль: є загиблі

    • Розсилка
    В Іраку на ринку підірвали автомобіль: є загиблі

    В результаті вибуху загинуло п'ятеро людей, ще восьмеро отримали поранення

    В провінції Найнава на півночі Іраку в селі на ринку прогримів вибух замінованої вантажівки, що призвело до загибелі щонайменше п'ятеро людей, ще восьмеро отримали поранення.

    Про це повідомляє Xinhua.

    У прес-службі Об'єднаного командування збройних сил Іраку розповіли, що вибух стався недалеко від іраксько-сирійського кордону в селі Аль-Увайнат біля населеного пункту Рабіа. У другій половині дня вибуховий пристрій здетонував на багатолюдному ринку в вантажному автомобілі.

    В даний час жодна організація на себе не взяла відповідальність за дану події, однак влада підозрює, що це було скоєно терористами організації «Ісламська держава«.

    вибух автомобіль Ісламська держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ