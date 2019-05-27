В Іраку на ринку підірвали автомобіль: є загиблі



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В результаті вибуху загинуло п'ятеро людей, ще восьмеро отримали поранення

В провінції Найнава на півночі Іраку в селі на ринку прогримів вибух замінованої вантажівки, що призвело до загибелі щонайменше п'ятеро людей, ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє Xinhua.

У прес-службі Об'єднаного командування збройних сил Іраку розповіли, що вибух стався недалеко від іраксько-сирійського кордону в селі Аль-Увайнат біля населеного пункту Рабіа. У другій половині дня вибуховий пристрій здетонував на багатолюдному ринку в вантажному автомобілі.

В даний час жодна організація на себе не взяла відповідальність за дану події, однак влада підозрює, що це було скоєно терористами організації «Ісламська держава«.