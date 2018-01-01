В Ірані під час протестів затримали щонайменше 90 студентів
- Сьогодні, 01:40
-
Розсилка
58 чоловік із затриманих навчаються в університетах Тегерана
З початку акцій протесту в Ірані було затримано щонайменше 90 учнів вишів.
Про це повідомив член Парламентської комісії з освіти та досліджень Ірану Махмуд Садиков, передає «Анадолу».
Парламентарій повідомив, що доля 10 студентів досі невідома.
«Згідно з інформацією Міносвіти Ірану, більшість затриманих учнів не пов'язані з демонстраціями. Майже всі вони затримані в районах, де не відбувалося демонстрацій, або у себе вдома», — повідомив Садиков.
Депутат зауважив, що 58 чоловік із затриманих навчаються в університетах Тегерана.
Ці протести, найбільші за майже десятиліття, тривають вже більше тижня. В ході їх, за повідомленнями, загинули 22 людини, понад 1700 були затримані.
Масштаби цих протестів в останні дні, як повідомляють, зменшилися після того, як влада Ірану заблокувала доступ до провідних соціальних мереж і мереж спілкування, таких, як Telegram, Instagram або Facebook Messenger.
Військові Ірану заявили, що поліція в основному придушила протести, але в разі необхідності армія теж готова втрутитися.
Протести спалахнули в першу чергу проти економічних труднощів молоді та робочих, але швидко переросли у виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу.