В Ірані під час протестів затримали щонайменше 90 студентів

58 чоловік із затриманих навчаються в університетах Тегерана

З початку акцій протесту в Ірані було затримано щонайменше 90 учнів вишів. Про це повідомив член Парламентської комісії з освіти та досліджень Ірану Махмуд Садиков, передає «Анадолу». Парламентарій повідомив, що доля 10 студентів досі невідома. «Згідно з інформацією Міносвіти Ірану, більшість затриманих



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58 чоловік із затриманих навчаються в університетах Тегерана

З початку акцій протесту в Ірані було затримано щонайменше 90 учнів вишів.

Про це повідомив член Парламентської комісії з освіти та досліджень Ірану Махмуд Садиков, передає «Анадолу».

Парламентарій повідомив, що доля 10 студентів досі невідома.

«Згідно з інформацією Міносвіти Ірану, більшість затриманих учнів не пов'язані з демонстраціями. Майже всі вони затримані в районах, де не відбувалося демонстрацій, або у себе вдома», — повідомив Садиков.

Депутат зауважив, що 58 чоловік із затриманих навчаються в університетах Тегерана.

Ці протести, найбільші за майже десятиліття, тривають вже більше тижня. В ході їх, за повідомленнями, загинули 22 людини, понад 1700 були затримані.

Масштаби цих протестів в останні дні, як повідомляють, зменшилися після того, як влада Ірану заблокувала доступ до провідних соціальних мереж і мереж спілкування, таких, як Telegram, Instagram або Facebook Messenger.

Військові Ірану заявили, що поліція в основному придушила протести, але в разі необхідності армія теж готова втрутитися.

Протести спалахнули в першу чергу проти економічних труднощів молоді та робочих, але швидко переросли у виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу.