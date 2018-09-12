В Ірані засудили посадовців адміністрації екс-президента Ахмадінежада



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Головний радник по питанням преси колишнього президента Ірану Алі Акбар Джаванфекр сів за грати

Всього було засуджено п’ять осіб

Віце-президент і старший радник в адміністрації колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада були засуджені до шести із половиною років ув’язнення за звинуваченнями, які стосуються загроз для зовнішньої і внутрішньої безпеки країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

По цій самій справі також був засуджений головний радник по питанням преси колишнього президента Ірану Алі Акбар Джаванфекр, який отримав чотири роки ув’язнення.

Іранське агентство Fars при цьому не надало при цьому жодних деталей щодо іще двох радників Махмуда Ахмадінежада, які також були засуджені. Махмуд Ахмадінежад був президентом Ірану із 2005 по 2013 рік.