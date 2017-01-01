В Іспанії викрили нелегальну тютюнову фабрику, на якій працювали українці

Під час проведення слідчих дій було вилучено устаткування для виробництва 2 млн сигарет на добу

Правоохоронці Іспанії спільно з українськими прикордонниками викрили нелегальну фабрику з виробництва цигарок, до якого були залучені наші співвітчизники. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України. Інформацію про те, що на території Іспанії функціонує нелегальна фабрика, українські



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Під час проведення слідчих дій було вилучено устаткування для виробництва 2 млн сигарет на добу

Правоохоронці Іспанії спільно з українськими прикордонниками викрили нелегальну фабрику з виробництва цигарок, до якого були залучені наші співвітчизники. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

Інформацію про те, що на території Іспанії функціонує нелегальна фабрика, українські прикордонники отримали в рамках співпраці з Місії ЄС EUBAM.

«Попередньо було з’ясовано, що до вказаної протиправної діяльності, як нелегальна робоча сила, також залучені і громадяни України. У результаті реалізації спільного плану дій був встановлений основний організатор, іноземний громадянин, та його пособник, наш співвітчизник, який втягував у злочинну діяльність громадян України», — йдеться у повідомленні.

Вчора в районі одного з міст іспанської провінції Гранада правоохоронці затримали організатора незаконної діяльності, а також працівників фабрики, серед яких семеро українців.

«Під час проведення слідчих дій було вилучено устаткування для виробництва 2 млн сигарет на добу, 200 ящиків тютюнових виробів та сировину для виробництва ще близько 3 тис. ящиків», — зазначили прикордонники.

Зараз проводяться досудове слідство та перевірочні заходи щодо обставин залучення українських громадян до протиправної діяльності за кордоном.