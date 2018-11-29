В Італії чоловік захопив у заручники 20 студентів



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Італійські поліцейські звільнили заручників

28-річний молодий чоловік через конфлікт з керівництвом ВНЗ заблокував клас

В Італії невідомий захопив у заручники близько 20 осіб у місті Фьюджі, що в центральній частині країни. Про це в четвер, 29 листопада, повідомляє агентство Adnkronos.

Зазначено, що інцидент стався в навчальному закладі.

«28-річний молодий чоловік через конфлікт з керівництвом заблокував клас, де знаходилися 20 студентів», - йдеться в повідомленні.

Однак незабаром, як зазначається, чоловік був затриманий і знешкоджений прибулими на місце поліцейськими.