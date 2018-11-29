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    В Італії чоловік захопив у заручники 20 студентів

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    <span>Італійські поліцейські звільнили заручників&nbsp;</span> - В Італії чоловік захопив у заручники 20 студентів
    Італійські поліцейські звільнили заручників 

    28-річний молодий чоловік через конфлікт з керівництвом ВНЗ заблокував клас

    В Італії невідомий захопив у заручники близько 20 осіб у місті Фьюджі, що в центральній частині країни. Про це в четвер, 29 листопада, повідомляє агентство Adnkronos.

    Зазначено, що інцидент стався в навчальному закладі.

    «28-річний молодий чоловік через конфлікт з керівництвом заблокував клас, де знаходилися 20 студентів», - йдеться в повідомленні.

    Однак незабаром, як зазначається, чоловік був затриманий і знешкоджений прибулими на місце поліцейськими.

     

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