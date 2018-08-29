В Італії затримали двох українців, які незаконно перевозили мігрантів
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Чоловіки на парусному човні перевозили в Італію нелегальних мігрантів
В Італії затримали двох громадян України, яких підозрюють в перевезенні 44 афганських мігрантів з Туреччини.
Про це повідомляє італійське видання ANSA.
За версією поліції, українці незаконно перевозили на човні мігрантів, серед яких було 12 дітей.
Човен причалив до берегів Сицилії в понеділок, 27 серпня.
Раніше в МЗС України заявили, що в Україні відкриють Національний центр протидії втягування українських моряків у незаконну діяльність за кордоном.