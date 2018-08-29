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    В Італії затримали двох українців, які незаконно перевозили мігрантів

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    <div class="post-item__photo-author">Фото: ansa.it</div> <div class="post-item__photo-caption">Човен з мігрантами виявили на Сицилії</div> - В Італії затримали двох українців, які незаконно перевозили мігрантів
    Фото: ansa.it
    Човен з мігрантами виявили на Сицилії

    Чоловіки на парусному човні перевозили в Італію нелегальних мігрантів

    В Італії затримали двох громадян України, яких підозрюють в перевезенні 44 афганських мігрантів з Туреччини.

    Про це повідомляє італійське видання ANSA.

    За версією поліції, українці незаконно перевозили на човні мігрантів, серед яких було 12 дітей.

    Човен причалив до берегів Сицилії в понеділок, 27 серпня.

    Раніше в МЗС України заявили, що в Україні відкриють Національний центр протидії втягування українських моряків у незаконну діяльність за кордоном.

    Італія мігранти українці
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