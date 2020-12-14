В Івано-Франківську відновлять палац XVII століття

Окрім того, планують залучити понад 80 мільйонів гривень грантових грошей

В Івано-Франківську почали відновлювати палацовий комплекс XVII століття – Палац Потоцьких. На роботи спрямують гроші із міського бюджету, пише Суспільне.

Окрім того, планують залучити понад 80 мільйонів гривень грантових грошей.

Як розповів директор КП «Простір інноваційних креацій «Палац» Володимир Гайдар, зведення палацу завершили в 1682 році. У радянські часи на цій території розташовувався військовий госпіталь. До сьогодні центральна будівля не збереглася.

У лютому 2018 року за рішенням міськвиконкому створили комунальне підприємство для збереження та розвитку архітектурної пам’ятки. За словами директора підприємства Володимира Гайдара, зараз уже виготовили проєктно-кошторисну документацію для протиаварійних робіт корпусу Б. Крім того, уже подали проєкт на грант вартістю 2,5 мільйона гривень до програми посольства США. На ці гроші придбають обладнання для 3D сканування пам’яток архітектури.

Зараз також працюють над відновленням мереж палацового комплексу, адже наявні – в аварійному стані. За словами Володимира Гайдара, підприємство вже має технічні умови на під’єднання електроенергії до трьох корпусів.

За словами Володимира Гайдара, уже спрямували гроші на створення інтерактивного оцифрованого мультимедійного мистецького центру в приміщенні колишнього офіцерського клубу. Разом із ГО «Брама» виграли грант на проведення подій на території Палацу.

Цього року Палац Потоцьких заробив приблизно 60 тисяч гривень. Також уже затвердили перелік платних послуг, які надає підприємство.

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