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    В Китаї чоловік напав з ножем на людей, 11 постраждалих

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    В Китаї чоловік напав з ножем на людей, 11 постраждалих

    Нападника вдалося затримати співробітникам поліції, що чергували в цьому районі і стали свідками інциденту

    У китайському місті Цзянь у східній провінції Цзянсі чоловік напав з ножем на натовп людей на вулиці, поранення отримали не менше 11 осіб, в тому числі діти.

    Про це 21 лютого повідомляє телеканал CGTN з посиланням на місцеву поліцію.

    Напад стався на вулиці Шаошаньсі в міському районі Цзічжоу рано вранці.

    Нападника вдалося затримати співробітникам поліції, що чергували в цьому районі і стали свідками інциденту.

    11 постраждалих, в числі яких декілька студентів і добровільних помічників поліції, були госпіталізовані до лікарні. Повідомляється, що загрози для їхньому життя немає.

    Поліція заявила, що 33-річний чоловік, який скоїв напад, страждає психічним розладом.

    Джерело: УНН

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