В Миколаєві сталася пожежа в школі



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Займання почалося через необережне поводження з вогнем

В Миколаєві необережне поводження з вогнем призвело до пожежі в шкільній майстерні.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа сталася 30 липня. О 18:53 за екстреним номером 101 надійшов дзвінок про пожежу в одному з приміщень школи на вул. Лягіна.

«З'ясувалось, що необережне поводження з вогнем призвело до займання сміття у неексплуатованому димоході майстерні», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що о 19:12 рятувальники локалізували пожежу, о 19:16 ліквідували на незначній площі.

Раніше повідомлялося, що 25 липня у Кілійському районі Одеської області від удару блискавки загорілася школа. Пожежа сталася в селі Ліски. Внаслідок удару блискавки загорілася покрівля блоку школи, де навчальний процес не здійснюється.