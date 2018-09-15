В МЗС Росії відреагували розслідування Bellingcat щодо Петрова і Боширова



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Захарова звинуватила самих авторів розслідування у співпраці зі спецслужбами

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова оприлюднила коментар з приводу публікації проекту розслідувань Bellingcat щодо паспортів Руслана Боширова і Олександра Петрова.

Захарова звинуватила самих авторів розслідування у співпраці зі спецслужбами.

На її думку, інформація про те, що паспорти підозрюваних у замаху в Солсбері мають ознаки причетності до секретних служб, з’явилася саме зараз не випадково.

«Про Петрова і Боширова Лондон оголосив давно. Ще раніше їх почали підозрювати. І весь цей час жодних «баз даних» не було? Ні, не було. Тому що був інший напрямок думки: таких людей взагалі немає. Саме це й оголосила британська поліція, коли публікувала їхні фотографії. А тут люди знайшлися. Розповіли про потяг до прекрасного у вигляді шпиля. І одразу бах – «базу ФМС» зламали. Шпилі – це до світу мистецтва, так би мовити. А ось із базою даних розмова гранично конкретна виходить», – заявила Захарова.

Речниця підозрює журналістів Bellingcat у роботі на «спеціальну контору, яка під прикриттям розслідувань цілеспрямовано зливає дезу».

Також російська чиновниця згадала про розслідування справи щодо збиття рейсу MH-17, причетність до якого Кремль заперечує. На її думку, проект Bellingcat «монополізує» право на істину в цій справі, публікуючи детальні розслідування.

«То чому Bellingcat за п’ять місяців нічого не надали громадськості у вигляді фотографій, скріншотів, відео Петрова і Боширова, які робили б щось, що принаймні викликало б питання? Та тому що», – стверджує речниця російського відомства.

Зі свого боку, у Bellingcat вже відповіли на заяви представниці МЗС Росії.

«Вона (Захарова – ред.) звинувачує нас у зламі Федеральної міграційної служби, тож визнає, що їй відомо – файли реальні. Ми не отримали ці файли внаслідок зламу – можете довести зворотнє?», – йдеться в заяві редакції.