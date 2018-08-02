В МЗС України обурені антиукраїнськими висловлюваннями Орбана



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Угорському дипломату було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз’яснень

В МЗС України засудили антиукраїнські висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це говориться у заяві міністерства, оприлюдненій в четвер, 2 серпня.

«31 липня в МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах Угорщини в Україні Ласло Пап. Угорському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку з низкою недружніх кроків офіційного Будапешта стосовно України та наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на двосторонні відносини», - підкреслюється в заяві.

Зазначається, що зокрема, наголошено на неприйнятності останніх заяв Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та, у значній мірі, відображають підходи країни-агресора.

В МЗС заявили, що угорському дипломату також було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз’яснень у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, оскільки до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України.

«Незважаючи на конструктивний підхід української сторони щодо вирішення існуючих проблемних питань, останні дії Угорщини свідчать про вибір конфронтації замість співпраці і пряме втручання у внутрішні справи України», - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що ЄС проводить стосовно Росії примітивну політику, «стверджуючи, що РФ становить загрозу».