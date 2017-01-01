В НАТО заявляють про можливість виникнення міждержавної війни

В НАТО визначилися із 20 найважливішими трендами світової політики

В НАТО підготували доповідь про 20 ключових тенденцій, які впливатимуть на Альянс до 2035 року. Дана доповідь з’являється кожні чотири роки. Генерал Деніс Мерсьєр, який в НАТО очолює Командування із питань трансформацій, заявив про те, що порівняно із доповіддю 2013 року останній документ чітко фіксує посилення можливості виникнення



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В НАТО визначилися із 20 найважливішими трендами світової політики

В НАТО підготували доповідь про 20 ключових тенденцій, які впливатимуть на Альянс до 2035 року. Дана доповідь з’являється кожні чотири роки.

Генерал Деніс Мерсьєр, який в НАТО очолює Командування із питань трансформацій, заявив про те, що порівняно із доповіддю 2013 року останній документ чітко фіксує посилення можливості виникнення міждержавної війни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В доповіді ідеться про те, що підйом КНР і відродження РФ будуть все більшими викликами для НАТО в найближчому майбутньому. В той же час спроба Альянсу посилити свій потенціал може спричини гонку озброєнь по типу тої, яка була протягом Холодної війни.

Окрім того, в доповіді ідеться про такі тенденції і явища як розвиток штучного інтелекту і загалом пришвидшення зміни технологічних циклів, зміну клімату і посилення економічної нерівності.

Також в доповіді йдеться про те, що полегшення доступу до технологій, особливо в кіберсфері, буде і далі розмивати монополію держави на насилля.

Проблематика змін навколишнього середовища буде грати все більшу роль. Мова йде і про більшу кількість природних катаклізмів і про полегшення доступу до Арктики. З іншого боку важливим фактором буде зростання боргового навантаження на економіки світу і паралельне розмивання довіри до фінансових інституцій.

На весну 2018 року запланована публікація іншої доповіді, яка доповнюватиме доповідь про 20 ключових тенденцій. В ній ітиметься про можливу політику, яку має проводити НАТО у ключових тенденціях. Ці два документи впливатимуть в свою чергу на політичні настанови, які НАТО має схвалити в 2018 році.

Мерсьєр заявив про те, що Альянс має бути готовий до будь-якого сценарію і враховувати все більше кількість фактів, в тому числі позарегіональних, які стосуються таких країн як КНР чи Індія.