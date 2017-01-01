В ОБСЄ розповіли, скільки в них працює росіян на Донбасі

Найбільший контингент спостерігачів з однієї країни - це контингент США, - звітував Хуг

Загалом 40 країн направляють спостерігачів до місії ОБСЄ в Україні. Про це заявив на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, інформує «Голос Америки». 50-60% спостерігачів походить з країн ЄС. Найбільший контингент спостерігачів з однієї країни - це контингент США, який загалом



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Найбільший контингент спостерігачів з однієї країни - це контингент США, - звітував Хуг

Загалом 40 країн направляють спостерігачів до місії ОБСЄ в Україні. Про це заявив на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, інформує «Голос Америки».

50-60% спостерігачів походить з країн ЄС. Найбільший контингент спостерігачів з однієї країни - це контингент США, який загалом становить 66 представників. Росія має контингент – 39 спостерігачів в місії, повідомив Хуг.

«Спостережні патрулі складаються з представників різних країн. Після проведення патрулювання, всі члени спостережного патруля мають узгодити свій звіт. Ці патрулі складаються з 6-8 учасників – різних за національністю та походженням», - сказав Хуг.

Він також відзначив складнощі в доступі спостерігачів ОБСЄ.

«Існують села вздовж контактної лінії, які переживають вже четверту зиму без опалення, в деяких немає електроенергії, що робить життя дуже складним. Ми бачимо тільки верхівку айсберга – ви можете тільки уявити собі напруження, яке існує в регіонах, де немає наших вух та очей», - заявив Хуг.