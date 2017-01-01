В ОБСЄ зробили заяву щодо блокування телеканалу NewsOne

Дезір закликав владу зробити все можливе для забезпечення дотримання свободи преси

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі занепокоєні ситуацією з умисним блокуванням входу в редакцію телеканалу NewsOne в Києві. Про це йдеться в заяві представника Організації з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра. «Перешкоджати доступу в офіс каналу новин - це пряме втручання в його роботу і фізичне залякування працівників ЗМІ. Це



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Арлем Дезір

Дезір закликав владу зробити все можливе для забезпечення дотримання свободи преси

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі занепокоєні ситуацією з умисним блокуванням входу в редакцію телеканалу NewsOne в Києві.

Про це йдеться в заяві представника Організації з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.

«Перешкоджати доступу в офіс каналу новин - це пряме втручання в його роботу і фізичне залякування працівників ЗМІ. Це неприйнятна ситуація і напад на свободу ЗМІ, які не можуть бути виправдані», - заявив Дезір.

Він закликав владу зробити все можливе для забезпечення дотримання свободи преси, гарантування безпечного робочого середовища для співробітників NewsOne і забезпечення безперешкодної і вільної роботи мовника.

Дезір звернув увагу на занепокоєння Національного союзу журналістів України з цього питання. Представник відзначив також заяву президента України Петра Порошенка, який заявив у понеділок про те, що будь-який тиск на ЗМІ, а тим більше їх блокування, неприйнятні.

Як повідомлялося, 3 грудня телеканал NewsOne заявив, що невідомі у військовій формі заблокували вхід у приміщення редакції. В'їзд до будівлі телеканалу заблоковано колючим дротом, також приїхала вантажівка з мішками з невідомим вмістом. Народний депутат Євген Мураєв, власник телеканалу, заявив, що відповідальним за блокування є керівник "Братства" Дмитро Корчинський. Сам Корчинський підтвердив це у Facebook і оголосив вимоги блокувальників. За його словами, вони вимагають вибачень від Мураєва, який назвав Революцію гідності «державним переворотом». Комітети Верховної Ради з питань культури і духовності, а також з питань свободи слова та інформації ініціюють проведення парламентських слухань щодо інформаційної безпеки у зв'язку з ситуацією з телеканалом NewsOne.

Джерело: Укрінформ