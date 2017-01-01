В ОБСЄ зробили заяву щодо блокування телеканалу NewsOne
- Сьогодні, 18:25
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Дезір закликав владу зробити все можливе для забезпечення дотримання свободи преси
В Організації з безпеки і співробітництва в Європі занепокоєні ситуацією з умисним блокуванням входу в редакцію телеканалу NewsOne в Києві.
Про це йдеться в заяві представника Організації з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.
«Перешкоджати доступу в офіс каналу новин - це пряме втручання в його роботу і фізичне залякування працівників ЗМІ. Це неприйнятна ситуація і напад на свободу ЗМІ, які не можуть бути виправдані», - заявив Дезір.
Він закликав владу зробити все можливе для забезпечення дотримання свободи преси, гарантування безпечного робочого середовища для співробітників NewsOne і забезпечення безперешкодної і вільної роботи мовника.
Дезір звернув увагу на занепокоєння Національного союзу журналістів України з цього питання. Представник відзначив також заяву президента України Петра Порошенка, який заявив у понеділок про те, що будь-який тиск на ЗМІ, а тим більше їх блокування, неприйнятні.
Народний депутат Євген Мураєв, власник телеканалу, заявив, що відповідальним за блокування є керівник "Братства" Дмитро Корчинський.
Сам Корчинський підтвердив це у Facebook і оголосив вимоги блокувальників. За його словами, вони вимагають вибачень від Мураєва, який назвав Революцію гідності «державним переворотом».
Комітети Верховної Ради з питань культури і духовності, а також з питань свободи слова та інформації ініціюють проведення парламентських слухань щодо інформаційної безпеки у зв'язку з ситуацією з телеканалом NewsOne.
Джерело: Укрінформ