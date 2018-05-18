В Одесі 16-річна дівчина стрибнула з Тещиного мосту
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Фото BestKV.com
Тещин мост
Дівчина померла одразу на місці падіння
Цієї ночі дівчина-підліток стрибнула з мосту в Одесі. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
Трагедія сталася на Тещиному мосту. Дівчина померла одразу на місці падіння.
За попередньою інформацією, загиблою є мешканка с.Фонтанка 2002 року народження. Наразі встановлено, що таким чином вона покінчила життя самогубством.
За цим фактом проводиться перевірка, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України.
Джерело: УНН