В Одесі 16-річна дівчина стрибнула з Тещиного мосту

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Фото BestKV.com Тещин мост

Дівчина померла одразу на місці падіння

Цієї ночі дівчина-підліток стрибнула з мосту в Одесі. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

Трагедія сталася на Тещиному мосту. Дівчина померла одразу на місці падіння.

За попередньою інформацією, загиблою є мешканка с.Фонтанка 2002 року народження. Наразі встановлено, що таким чином вона покінчила життя самогубством.

За цим фактом проводиться перевірка, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України.

Джерело: УНН