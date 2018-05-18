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    В Одесі 16-річна дівчина стрибнула з Тещиного мосту

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    Тещин мост
    Фото BestKV.com
    Тещин мост

    Дівчина померла одразу на місці падіння

    Цієї ночі дівчина-підліток стрибнула з мосту в Одесі. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

    Трагедія сталася на Тещиному мосту. Дівчина померла одразу на місці падіння.

    За попередньою інформацією, загиблою є мешканка с.Фонтанка 2002 року народження. Наразі встановлено, що таким чином вона покінчила життя самогубством.

    За цим фактом проводиться перевірка, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України.

    Джерело: УНН

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