В Одесі легковик протаранив «швидку»

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Водій легкового автомобіля Ford скоїв зіткнення з мікроавтобусом Peugeot

У Малиновському районі Одеси вчора, близько 23-ї години, сталася дорожня аварія за участю автомобіля швидкої допомоги. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Ford, рухаючись вулицею Мельницькою у напрямку Іванівського шляхопроводу, скоїв зіткнення з мікроавтобусом Peugeot, який рухався вулицею Балківською.

«В результаті зіткнення жінка-пасажир мікроавтобуса (співробітник медслужби) отримала травми і була доставлена в медичний заклад на діагностику», - йдеться у повідомленні.

Матеріали події оформив слідчий. Обставини дорожньої аварії будуть встановлені в ході слідства.