В одеський госпіталь літаком доставили 11 тяжкопоранених бійців

Борт із пораненими прибув до Одеси вперше з вересня 2017 року

15 військовослужбовців, які тримали поранення на Донбасі, доставили в одеський госпіталь. 11 у важкому стані прибули літаком, ще четверо - залізницею. Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці в Facebook у четвер, 3 травня. [GALLERY_BLOCK] Він зазначив, що на літаку доставили 11 тяжкопоранених бійців, четверо з яких зараз



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Борт із пораненими прибув до Одеси вперше з вересня 2017 року

15 військовослужбовців, які тримали поранення на Донбасі, доставили в одеський госпіталь. 11 у важкому стані прибули літаком, ще четверо - залізницею.

Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці в Facebook у четвер, 3 травня.

Він зазначив, що на літаку доставили 11 тяжкопоранених бійців, четверо з яких зараз перебувають у реанімації.

Також він зазначив, що борт із пораненими прибув до Одеси вперше з вересня 2017 року.