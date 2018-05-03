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    В одеський госпіталь літаком доставили 11 тяжкопоранених бійців

    Борт із пораненими прибув до Одеси вперше з вересня 2017 року
    15 військовослужбовців, які тримали поранення на Донбасі, доставили в одеський госпіталь. 11 у важкому стані прибули літаком, ще четверо - залізницею. Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці в Facebook у четвер, 3 травня. [GALLERY_BLOCK] Він зазначив, що на літаку доставили 11 тяжкопоранених бійців, четверо з яких зараз
    • Сьогодні, 18:55
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    Борт із пораненими прибув до Одеси вперше з вересня 2017 року

    15 військовослужбовців, які тримали поранення на Донбасі, доставили в одеський госпіталь. 11 у важкому стані прибули літаком, ще четверо - залізницею.

    Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці в Facebook у четвер, 3 травня.

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    В одеський госпіталь літаком доставили 11 тяжкопоранених бійців
    В одеський госпіталь літаком доставили 11 тяжкопоранених бійців
    В одеський госпіталь літаком доставили 11 тяжкопоранених бійців
    В одеський госпіталь літаком доставили 11 тяжкопоранених бійців
    В одеський госпіталь літаком доставили 11 тяжкопоранених бійців
    В одеський госпіталь літаком доставили 11 тяжкопоранених бійців
    В одеський госпіталь літаком доставили 11 тяжкопоранених бійців

    Він зазначив, що на літаку доставили 11 тяжкопоранених бійців, четверо з яких зараз перебувають у реанімації. 

    Також він зазначив, що борт із пораненими прибув до Одеси вперше з вересня 2017 року.

     

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