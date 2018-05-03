В одеський госпіталь літаком доставили 11 тяжкопоранених бійців
- Сьогодні, 18:55
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Борт із пораненими прибув до Одеси вперше з вересня 2017 року
15 військовослужбовців, які тримали поранення на Донбасі, доставили в одеський госпіталь. 11 у важкому стані прибули літаком, ще четверо - залізницею.
Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці в Facebook у четвер, 3 травня.
Він зазначив, що на літаку доставили 11 тяжкопоранених бійців, четверо з яких зараз перебувають у реанімації.
Також він зазначив, що борт із пораненими прибув до Одеси вперше з вересня 2017 року.