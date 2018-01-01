В Оксфорді продовжили час іспитів через гендерні відмінності

Студенти, які проходять іспити з математики та комп’ютерних наук, отримали додаткові 15 хвилин

Оксфордський університет додав додатковий час для математичних та комп'ютерних іспитів через гендерні відмінності. Про це пише The Telegraph. Рішення продовжити час тесту обґрунтували тим, що під тиском часу студент-дівчина не працює так само, як її колега чоловік. Студенти, які проходять іспити з математики та комп’ютерних наук,



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Студенти, які проходять іспити з математики та комп’ютерних наук, отримали додаткові 15 хвилин

Оксфордський університет додав додатковий час для математичних та комп'ютерних іспитів через гендерні відмінності.

Про це пише The Telegraph.

Рішення продовжити час тесту обґрунтували тим, що під тиском часу студент-дівчина не працює так само, як її колега чоловік.

Студенти, які проходять іспити з математики та комп’ютерних наук, отримали додаткові 15 хвилин, щоб завершити свої роботи, оскільки «на жінок можуть більш негативно впливати часові обмеження».

До цих змін кількість студентів-чоловіків, які мали відмінні результати, була вдвічі більшою. Через це відділення університету вжило заходів, щоб допомогти жінкам-студентам досягти кращих оцінок.