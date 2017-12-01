В окупованому Криму зриваються терміни будівництва дороги до Керченського мосту

Невиконання робіт із дотримання безпеки на дорозі може призвести до зриву строків виконання робіт

Окупаційна влада Криму заявляє про зрив термінів будівництва дороги до Керченського мосту з боку Керчі. Про це йдеться в листі, направленому так званим «головою» Криму Сергієм Аксьоновим до уряду РФ, передає «РБК». У листі Аксьонов вказує, що висновок держекспертизи на проект забезпечення транспортної безпеки дороги не



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Невиконання робіт із дотримання безпеки на дорозі може призвести до зриву строків виконання робіт

Окупаційна влада Криму заявляє про зрив термінів будівництва дороги до Керченського мосту з боку Керчі. Про це йдеться в листі, направленому так званим «головою» Криму Сергієм Аксьоновим до уряду РФ, передає «РБК».

У листі Аксьонов вказує, що висновок держекспертизи на проект забезпечення транспортної безпеки дороги не вступив у встановлений графіком термін.

«Невиконання робіт із дотримання безпеки на дорозі може призвести до зриву строків виконання робіт на «сполучених з об'єктом дільницях», - пише Аксьонов.

За словами Аксьонова, це може призвести до зсуву термінів завершення робіт на червень 2018 року замість квітня.

У Міністерстві транспорту РФ повідомили, що «заходи щодо забезпечення транспортної безпеки Кримського моста, необхідні до моменту запуску руху, реалізуються в повному обсязі і будуть завершені у визначений термін».

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Російську Федерацію за екологічний збиток від будівництва Керченського мосту. Посол США в Україні Марі Йованович висловила впевненість, що будівництво моста через Керченську протоку Росією заважає здійсненню транспортного сполучення України з міжнародними ринками.