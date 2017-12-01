В окупованому Криму зриваються терміни будівництва дороги до Керченського мосту
- Сьогодні, 13:15
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Невиконання робіт із дотримання безпеки на дорозі може призвести до зриву строків виконання робіт
Окупаційна влада Криму заявляє про зрив термінів будівництва дороги до Керченського мосту з боку Керчі. Про це йдеться в листі, направленому так званим «головою» Криму Сергієм Аксьоновим до уряду РФ, передає «РБК».
У листі Аксьонов вказує, що висновок держекспертизи на проект забезпечення транспортної безпеки дороги не вступив у встановлений графіком термін.
«Невиконання робіт із дотримання безпеки на дорозі може призвести до зриву строків виконання робіт на «сполучених з об'єктом дільницях», - пише Аксьонов.
За словами Аксьонова, це може призвести до зсуву термінів завершення робіт на червень 2018 року замість квітня.
У Міністерстві транспорту РФ повідомили, що «заходи щодо забезпечення транспортної безпеки Кримського моста, необхідні до моменту запуску руху, реалізуються в повному обсязі і будуть завершені у визначений термін».
Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Російську Федерацію за екологічний збиток від будівництва Керченського мосту. Посол США в Україні Марі Йованович висловила впевненість, що будівництво моста через Керченську протоку Росією заважає здійсненню транспортного сполучення України з міжнародними ринками.